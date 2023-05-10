قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بكرداسة وأكتوبر وإسكندرية الصحراوى الجمعة

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار قيام الهيئة القومية للأنفاق بأعمال مشروع المونوريل ضمن المشروعات القومية وتعارض خط المياه قطر 400مم المار داخل منطقة الأمن المركزى مع القواعد الإنشائية للمونوريل، الأمر الذى يتطلب تغيير مسار الخط بالإضافة إلى مد مواسير خط مياه الشرب بقطر 200 مم لمباني حكومية بطريق مصر إسكندرية الصحراوى الأمر الذى يتطلب قفل المياه على خط المياه قطر 800مم بطريق مصر اسكندرية الصحراوى الكيلو 5.10، لإنهاء أعمال الربط لخط المياه قطر 200 مم المشار إليه.

ونوهت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 8 ساعات، وذلك من الساعة العاشرة مساءاً يوم الجمعة الموافق 12 / 5 / 2023 وحتى الساعة السادسة صباحاً يوم السبت الموافق 13 / 5 / 2023 لتنفيذ الأعمال المذكورة أعلاه.

وأشارت محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي أبو رواش - بنى مجدول - كرداسة - الكيلو 26 طريق مصر اسكندرية الصحراوى حتى الكيلو 28 الكيماويات الوسيطة) - معسكر الأمن المركزى بالكامل - مديرية أمن الجيزة - كومبوندات ( إنارج - نيوجيزة - ماونت فيو - جوسيس - ويست هيلز - المستقبل – السولية).

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعه انهاء الأعمال الخاصه بالتحويلات والمد للخطوط وفقا للجدول الزمني المحدد لها لإعادة ضخ المياه في صورتها الطبيعية الي المناطق المتأثرة.

وتوضح محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية إحتياجاتهم فورا.