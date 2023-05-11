طرق بسيطة تساعد على الهضم بشكل طبيعي ..منها تناول الألياف

كتب – حسام الشقويرى

الهضم هو أحد الأنشطة الأيضية الأساسية لجسمك. يشير الجهاز الهضمي الصحي إلى تحسن الصحة وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض. ومع ذلك ، في عالم اليوم ، يواجه العديد من الأشخاص مشاكل في الجهاز الهضمي ، بما في ذلك الانتفاخ والغازات وحرقة المعدة والغثيان والإمساك أو الإسهال من وقت لآخر. في الوقت نفسه ، فإن أعراضه مزعجة ويمكن أن تسبب الألم والتهيج. يمكن أن تؤدي عدة عوامل ، بما في ذلك النظام الغذائي والتوتر ، إلى مشاكل في الجهاز الهضمي ، مما يؤدي إلى اضطرابات شديدة في الحياة. و من خلال تغيير نظامك الغذائي ونمط حياتك ، يمكنك تحسين صحة أمعائك والتخلص من مشاكل الجهاز الهضمي وفقا لما نشره موقع healthifyme

ولا يمكنك امتصاص أي مغذيات أو الحصول على الطاقة من وجباتك بدون الجهاز الهضمي. إذا كنت قلقًا بشأن عملية الهضم ، فابدأ بتعلم كيفية عمل الجهاز الهضمي واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مرور كل طعامك عبر الجهاز الهضمي بسلاسة وبالوتيرة المناسبة.

وهناك طرق طبيعية لتحسين الجهاز الهضمي مثل تناول بعض الأطعمة وإجراء تغييرات بسيطة أخرى في روتينك

استهلك المزيد من الألياف

الألياف ضرورية لعملية الهضم وصحتك بشكل عام. ومع ذلك ، فإن نوعي الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان يستفيدان بشكل مختلف. وفقًا للدراسات ، تمتص الألياف القابلة للذوبان الماء وتجعل إفراغ البراز أسهل. من ناحية أخرى ، تدفع الألياف غير القابلة للذوبان الطعام عبر الجهاز الهضمي وتحافظ على حركة الأشياء. في أحد الأبحاث ، يرتبط انخفاض معدل حدوث مشاكل الجهاز الهضمي مثل القرحة والارتجاع والبواسير والتهاب الرتج واضطرابات الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي (متلازمة القولون العصبي) بنظام غذائي غني بالألياف.

قم بتضمين البروبيوتيك في نظامك الغذائي

الزبادي ، ومخلل الملفوف ، والأجبان الطرية ، وأطعمة بروبيوتيك أخرى غنية بالبكتيريا الحية التي تفيد أمعائك وتدعم الهضم الصحي. تزعم العديد من الدراسات أن الآثار الإيجابية للبروبيوتيك تكتسب زخمًا في المجتمع العلمي. تشمل الفوائد تحسين صحة الأمعاء ، وتعزيز الاستجابة المناعية ، والوقاية من السرطان.

حافظ على رطوبتك

الماء مفيد لأسباب مختلفة ، من بينها حقيقة أنه يساعد على الهضم. يحافظ الماء على رطوبة البراز ، مما يساعد على مرور البراز بشكل أسرع. على العكس من ذلك ، يرتبط الإمساك بنقص استهلاك المياه. وفقًا لبحوث الهضم الصحي ، يوصي الخبراء بتناول (1.5-2 لتر) من الماء يوميًا.

تمرن يوميا

للنشاط البدني فوائد عديدة ، من بينها وجود جهاز هضمي أكثر صحة. ينتقل الطعام والمواد المهضومة عبر جسمك عندما تتوتر عضلاتك إذا مارست الرياضة لمدة 30 دقيقة كل يوم.

إدارة الإجهاد اليومي الخاص بك

يمكن أن يتأثر جهازك الهضمي بالإجهاد. حيث تؤثر هرمونات التوتر على عملية الهضم. عندما تكون في وضع القتال أو الطيران ، يعتقد جسمك أنه ليس لديك وقت للراحة والهضم. نتيجة لذلك ، يتم تحويل الدم والطاقة بعيدًا عن الجهاز الهضمي أثناء المواقف العصيبة. ترتبط أمعائك وعقلك ارتباطًا وثيقًا ، لذا فإن أي شيء يؤثر على عقلك يمكن أن يؤثر أيضًا على عملية الهضم.

تدرب على الأكل اليقظ

إذا كنت لا تنتبه ، فمن السهل أن تفرط في تناول الطعام بسرعة كبيرة ، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ والغازات وعسر الهضم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإفراط في تناول الطعام يؤثر على الجهاز الهضمي ويبطئ عملية الهضم. قد تعتقد أن عملية الهضم البطيئة هي أمر "طبيعي" إذا كنت تميل إلى الإفراط في تناول الطعام في كل وجبة. ومع ذلك ، قد تواجه عملية هضم سريعة من خلال الاهتمام بجميع جوانب طعامك وعملية تناول الطعام. بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت الأبحاث أن الأكل الواعي يساعد الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي على الشعور بالتحسن.

مضغ وجباتك بشكل صحيح

تبدأ عملية الهضم في الفم. تقوم أسنانك بتقسيم الطعام إلى أجزاء صغيرة ، مما يسهل على الإنزيمات في جهازك الهضمي تكسيره. يتباطأ امتصاص المغذيات بسبب سوء المضغ. كلما طالت مدة المضغ ، زاد إنتاج اللعاب. يساعد على الهضم عن طريق تكسير بعض الكربوهيدرات والدهون في طعامك في فمك. كما أنه يعمل كسوائل في معدتك ، ويختلط مع الطعام الصلب لمساعدته على التدفق عبر الأمعاء بشكل صحيح.

عندما تمضغ طعامك جيدًا ، فإنك تضمن توفر كمية كافية من اللعاب للهضم. قد يساعد في تقليل عسر الهضم وحرقة المعدة. تعمل معدتك بشكل أقل على تحويل الطعام الصلب إلى خليط سائل يدخل الأمعاء الدقيقة عندما تمضغ وجباتك بشكل صحيح. علاوة على ذلك ، يرتبط المضغ بانخفاض التوتر في إحدى الدراسات ، مما قد يساعد في الهضم.

اتبع جدول نوم مناسب

النوم ضروري لصحة الجهاز الهضمي لأنه يسمح لأعضائك بإصلاح نفسها ، وتحسين قدرة الجسم على هضم الطعام بسرعة وكفاءة. سيساعدك الاعتناء بأنماط نومك والحصول على قسط كافٍ من الراحة على هضم الطعام بشكل أكثر فعالية. تقول إحدى الدراسات أن القولون العصبي ومرض الجزر المعدي المريئي (GERD) ومرض القرحة الهضمية (PUD) ومرض التهاب الأمعاء (IBD) كلها مرتبطة بنوعية النوم السيئة.