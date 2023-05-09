5 فوائد لتناول البصل لمرضى السكرى ..أبرزها تحسين الجهاز الهضمى

كتبت ميرفت رشاد

يحتوي البصل على الألياف والكربوهيدرات والبروتين والدهون والسكر والفيتامينات B و C والفوسفور، نظرًا لوجود العديد من العناصر الغذائية ، يتم استخدامها كعلاجات تقليدية في جميع أنحاء العالم، وتشير بعض الدراسات التي تظهر فوائد البصل لمرضى السكر ، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

فوائد تناول البصل لمرضى السكر



1. ينظمون مستويات السكر في الدم



يحتوي البصل على مركبات تسمى مركبات الفلافونويد ومركبات الكبريت ، والتي وجد أن لها خصائص لخفض نسبة السكر في الدم، يمكن أن تساعد هذه المركبات في تنظيم مستويات الأنسولين وتحسين التمثيل الغذائي للجلوكوز ، وهو أمر مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

2. تحسين صحة القلب



الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب ، لذا فإن الحفاظ على صحة القلب أمر بالغ الأهمية. البصل غني بمضادات الأكسدة ، وخاصة الكيرسيتين ، والتي ثبت أن لها تأثير وقائي على القلب.

ووجدت الدراسة أيضًا أن تناول البصل يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول ، وكلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب.

3. البصل يعزز وظيفة المناعة



الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بالعدوى ، لذا من المهم الحفاظ على وظيفة المناعة الجيدة، البصل غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى ، والتي يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة والحماية من الالتهابات.

وجدت دراسة نُشرت في ResearchGate أن تناول البصل بانتظام يمكن أن يساعد في تحسين وظيفة المناعة وتقليل خطر الإصابة بالعدوى ، خاصة عند كبار السن.

4. البصل يعزز فقدان الوزن



يعد الحفاظ على وزن صحي أمرًا مهمًا لمرضى السكري ، حيث يمكن أن يؤدي الوزن الزائد إلى تفاقم الحالة، البصل منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة عالية من الألياف ، مما يساعد على تعزيز الشعور بالشبع وتقليل السعرات الحرارية الإجمالية.

5. دعم صحة الجهاز الهضمي



الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي ، مثل الإمساك ، البصل غني بالألياف البريبايوتيك ، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة وتحسين وظيفة الجهاز الهضمي.