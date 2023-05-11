اليوم السابع
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حصول رئيس جامعة حلوان على جائزة "ملهم" من اتحاد رواد الأعمال العرب

الخميس، 11 مايو 2023 09:48 م
حصول رئيس جامعة حلوان على جائزة "ملهم" من اتحاد رواد الأعمال العرب حصول رئيس جامعة حلوان على جائزة ملهم
كتب - محمد صبحى

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حصل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على جائزة "ملهم" من اتحاد رواد الأعمال العرب، وأقيمت الاحتفالية، لتكريم الحاصلين على جائزة رواد الأعمال وقادة التنمية "ملهم" التى ينظمها الاتحاد، وتمنح لأهم الرموز العربية الملهمة، وأعرب "قنديل" عن سعادته بهذا التكريم وجائزة "ملهم"، مشيدًا بأهمية العمل الخدمي والتنموي في خدمة المجتمع، كما وجّه الشكر لاتحاد رواد الأعمال العرب على هذا التكريم والاحتفالية.
 
وفي سياق متصل، كرم اتحاد رواد الأعمال العرب الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وذلك خلال الاحتفالية.
 
كما شارك وفد من طلاب جامعة حلوان المتميزين والإدارة العامة لرعاية الشباب منتدى شباب الجامعات العربية (جائزة ملهم الدولية ). 
 
وتعد جائزة مُلهِم الدوليّة Globe Magnitude Award تأكيداً على أننا جميعا نتشارك بالمبادئ الإنسانية السامية والمسؤولية الأخلاقية والمُجتمعية لتقدير وتكريم قادة العلوم والثقافة والاقتصاد والمفكرين ورموز فنية وقامات من قيادات المجتمع، لأنهم أيقونات حقيقية ملهمة تُلهم أجيالا وتسطر التاريخ.
 
 
 
 
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