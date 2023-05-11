تخصيص 21 مركزا طبيا بالشرقية لمبادرة فحص المقبلين على الزواج.. العناوين

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تخصيص 21 مركزا طبيا على مستوى المحافظة لفحص المقبلين على الزواج بمحافظة الشرقية، تحت شعار"100 مليون صحة"

موضحا أن مواعيد العمل بالمراكز الطبية طوال أيام العمل الرسمية، بدء من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر.

أشار إلى أن العناوين جاءت كالتالي:الزقازيق مركز طبى النحال، المركز الطبى بالقنايات شارع العمدة، المركز الطبى بههيا شارع البحر، مركز طبى أبو كبير، شارع مصطفى كامل، رعاية الطفل فاقوس شارع المكتبات، المركز الطبى العام بالحسينية شارع النافورة، مركز طبى صان الحجر، وحده الصحية لمنشأة ابو عمر، المركز الطبى بكفر صقر، حى النصر، المركز الطبى ديرب نجم ناحية المحطة، مركز طبى 1 مجاورة 10 بالصالحية الجديدة،

مركز طبى أول المجاورة الأولى بالعاشر من رمضان، المركز الطبى شارع الشيخ ابوحماد

المركز الطبى بلبيس شارع المطحنة، المركز الطبى منيا القمح، شارع مجمع المدارس.

مركز رعايه طفل بمشتول السوق، المركز الطبى فى الإبراهيمية، المركز الطبى اولاد صقر خلف المحكمة، المركز الطبى بالقرين.

وأضاف أنه تم تدريب الفرق الطبية على أعمال المبادرة الرئاسية، والتى تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بى، فيروس سى، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh، هيموجلوبين)، وفحوصات الأمراض الوراثية مثل مرض البحر الأبيض المتوسط "الثلاثيميا"، وفقر الدم المنجلى، للمقبلين على الزواج، أو من يحتاج إلى هذه الخدمات الصحية من المواطنين.