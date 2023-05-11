العثور على جثة طفلة داخل جوال فى نجع حمادى بقنا

تلقى اللواء مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة طفلة داخل جوال بقرية النجاحية ، وتبين العثور على رودينا.م، 8 أعوام، مذبوحة داخل جوال بقرية النجاحية بنجع حمادي، بعد تغيبها منذ عصر اليوم.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.