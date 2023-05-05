اليوم السابع
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ضبط بائع "بوظة" بعد اشتباه تسمم 170 شخصا بقرية العضاضية في قنا

الجمعة، 05 مايو 2023 06:19 م
ضبط بائع "بوظة" بعد اشتباه تسمم 170 شخصا بقرية العضاضية في قنا حملة أمنية - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بائع بوظة، بحوزته 4 براميل من البوظة، بعد إصابة 170 شخصا بالتسمم بقرية العضاضية بمركز ابوتشت شمالي قنا.

كان قد أصيب 170 شخصا، اليوم الجمعة، باشتباه حالات تسمم، بعد تناولهم مشروب بوظة، في قرية العضاضية بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، ، إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة 170 شخصا باشتباه تسمم، بعد تناولهم مشروب بوظة بقرية العضاضية بمركز أبوتشت، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الحالات إلى المستشفى.
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى ابوتشت المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

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