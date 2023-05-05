ضبط بائع "بوظة" بعد اشتباه تسمم 170 شخصا بقرية العضاضية في قنا

كان قد أصيب 170 شخصا، اليوم الجمعة، باشتباه حالات تسمم، بعد تناولهم مشروب بوظة، في قرية العضاضية بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، ، إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة 170 شخصا باشتباه تسمم، بعد تناولهم مشروب بوظة بقرية العضاضية بمركز أبوتشت، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الحالات إلى المستشفى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ابوتشت المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.