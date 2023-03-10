الكشف على 1597 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

نظمت مديرية الصحة ب البحيرة بقيادة الدكتور هاني جميعة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية البهي بإيتاى البارود على مدار يومين .

وتأتى هذه القافلة فى إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

وتم خلال فاعليات القافلة الكشف على 1597 مواطناً بالمجان، من خلال 10 عيادات طبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة، حيث سجلت ( الباطنة 334 - الأطفال 407 - الجراحة 195 - النساء 126 - تنظيم الأسرة 31 - العظام 237 - الأنف والاذن 159- القلب 111) .

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة ، ووجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة ، ووجود جهاز رسم قلب بعيادة القلب ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة ، علمًا بأنه يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة .