وصول جثمان الكاتب الصحفى محمود بكرى لمسقط رأسه بقنا

قنا صابر سعيد

وصل منذ قليل، جثمان عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفى محمود بكرى، ابن قرية المعنا ببندر قنا، الذي وافته المنية بالأمس.

واستقبل الآلاف من أبناء محافظة قنا وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية جثمان الراحل بمسقط رأسه في قرية، في انتظار تشييع الجثمان إلي مقابر القرية بعد الصلاة عليه من مسجد شئون المعنا..

وكان قد استقبل الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عدد من أبناء محافظة قنا لتلقى واجب العزاء فى شقيقه الراحل عضو مجلس الشيوخ محمود بكري، الذي وافته المنية بالأمس.

وتواجد بكري منذ الساعات الأولي مع أشقائه وأبناء عمومته بالقرية لاستقبال المتوافدين على واجب العزاء والمنظرين لوصول جثمان الراحل.

وتوفي محمود بكري بعد معاناة استمرت 70 يوما مع المرض داخل مستشفى المعادى العسكرى، ونعاه مصطفى بكرى قائلًا "أنعى أخى وشقيقي الغالي النائب د. محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ، الذى توفى منذ قليل بمستشفى المعادى العسكرى بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يومًا".

وأضاف: "سيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة (المعنا - بندر قنا)، عصر اليوم، بناء علي وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة، وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة.. رحم الله أخى العزيز، وغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".