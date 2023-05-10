محافظ الدقهلية يعلن الانتهاء من مجمع مواقف دكرنس وتشغيله خلال شهرين

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار المتابعة اليومية لأعمال إنشاء مجمع المواقف الحضارى بمدينة دكرنس، وذلك بإشراف المحاسب أحمد البندارى مدير عام المواقف بالمحافظة، ويرافقه الدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس، ومسئولى الشركة القائمة على التنفيذ، هذا ويستهدف تنفيذ المشروع ربط قرى رئاسة المركز بالمدينة والقرى والمراكز بنطاق المحافظة، وايضا المحافظات ويتضمن المشروع منطقة خدمات تشمل 20 محلا لأنشطة مختلفة، ودورات مياه حضارية ومسجد وكافتيريا، ومبنى مخصص لإدارة الموقف به غرفة تحكم الكترونية ومزود بكاميرات مراقبه وبوابات الكترونيه لدخول وخروج السيارات وتم تصميم الشروع على مستوى حضارى يسمح بوجود استراحات للركاب وحارات متسعه بعرض سبعة أمتار بما يتيح السيولة المرورية للسيارات والركاب، وسوف يكون محاطا بسور ويحتوى على إذاعه داخلية لتنظيم حركة السيارات والركاب داخل الموقف حيث يتم نقل خطوط المراكز والمحافظات إلى الموقف المجمع الجديد.

وأوضح "مختار"، أن مجمع المواقف الجديد يقام على مساحة 3800 متر مربع ويتسع لعدد 150 سيارة من جميع الخطوط الداخلية بين دكرنس ومراكز مدن المحافظة وكذا الخطوط بين الدقهلية والمحافظات الاخرى ويساهم فى تخفيف الضغط على مدينه دكرنس، لافتا إلى أنه يجرى تنفيذ المشروع على قدم وساق وسيتم الانتهاء من التنفيذ والتشغيل خلال شهرين من الآن.

كما أشار محافظ الدقهلية أن هناك خطة متكاملة لتنفيذ مواقف حضارية تليق بالمواطنين تيسيرا عليهم فى ظل السعى المتواصل لرئيس الجمهورية لبناء الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه اوضح مدير عام المواقف انه تنفيذا لتكليفات "محافظ الدقهلية" انه تتم المتابعة اليومية للأعمال للعمل على تذليل كافة العقبات بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة دكرنس والشركة الوطنية القائمة على تنفيذ المشروع حتى يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع وفقا للبرامج الزمنية المقررة وسرعة دخوله الخدمة تحقيقا لصالح المواطنين وعملا على راحتهم.