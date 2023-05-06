محافظ الدقهلية: توريد 130 ألف طن قمح بالصوامع والشون

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، استمرار أعمال المتابعة الميدانية لأعمال توريد محصول القمح المحلى لعام 2023 للشون والصوامع بنطاق المحافظة، بإشراف السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

وفي هذا السياق أوضح "مختار"، أن المتوقع توريده هذا العام 470 ألف طن قمح، طبقا للمساحات المنزرعة بنطاق المحافظة.

وأشار"مختار" إلى أن أسعار شراء القمح المنتج محليا لموسم 2023، والذي سيستمر توريده حتى 21 أغسطس المقبل على النحو التالي ( 1500 جنيه للإردب زنة 150 كم درجة نظافة 23,5 قيراط، 1475جنيه للإردب زنه 150 كجم درجه نظافة 23 قيراط و 1450 جنيه للإردب زنه 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط) وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن المواقع التخزينية التي تم اعتمادها كمراكز تجميع بالمحافظة بسعة تخزينية 272 ألف طن شملت ( 3) صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين و(2) صومعة لشركة المطاحن، و23 شونة للبنك الزراعي المصري و(9) شونة لشركة مطاحن شرق الدلتا، أضاف وكيل وزارة التموين أنه تم حتى الآن ومنذ بدأ أعمال التوريد في 24 ابريل الماضي استلام 130 ألف طن قمح بالشون والصوامع بمراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أن كل موقع به لجنة مكونة من عضو التموين رئيسا وممثلا عن هيئة سلامة الغذاء ومندوبا عن الزراعة والقباني من وحدة (الموازين) وأمين العهدة وعضو عن البورصة السلعية.

كما وجه محافظ الدقهلية مديريتي الزراعة والتموين بتوعية المزارعين بتعليمات التوريد والاستلام لمحصول القمح هذا العام منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام مع الالتزام بكافة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن. جاء ذلك فى إطار إهتمام الدولة بمحصول القمح بإعتباره محصولا استراتيجيا ومتابعة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لموسم 2023 لتوريد محصول القمح للشون والصوامع والحرص على أن يكون موسم توريد ناجح بجميع المحافظات هذا العام.