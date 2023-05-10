بدء فعاليات قافلة طبية بقرية خزام فى قنا ضمن حياة كريمة اليوم

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن إطلاق القافلة الطبية بقرية خُزَام التابعة لإدارة قوص الصحية وذلك يومي الأربعاء والخميس الجاريين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين

وأشار الدكتور راجي تاوضروس، إلى أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.



وأكد مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، أن تلك القافلة تأتي حرصاً من مديرية الصحة بقنا علي ضرورة وصول الخدمة الطبية المتكاملة المجانية إلي جميع القري بمراكز محافظة قنا، كما تقام القوافل بشكل مستمر في كل قرى محافظة قنا.



