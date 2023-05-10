افتتاح بطولة الشهيد الرفاعى للمصارعة بجامعة المنوفية بمشاركة 21 جامعة.. صور

افتتح الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية فعاليات دورة الشهيد الرفاعى الخمسين للجامعات والمعاهد العليا فى لعبة المصارعة بالصالة المغطاة باستاد الجامعة تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتور محمد صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات والدكتور عرفة سلامة سكرتير الاتحاد الرياضى للجامعات والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسات بالاتحاد الرياضى المصرى للجامعات.

وشهد الافتتاح طابور عرض من جانب وفود الجامعات المشاركة بالدورة بحضور الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وسعاد بيومى القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

كما يتولى الإشراف على البطولة كلا من، الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب والكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضى والكابتن معتز صادق مسؤول النشاط.

وتشهد البطولة مشاركة 124 لاعبا من 21 جامعة هى: "جامعة الأزهر والقاهرة والإسكندرية وعين شمس وأسيوط ووزارة التعليم العالى والمنصورة وطنطا وحلوان والمنوفية وقناة السويس وبنى سويف وبنها وكفر الشيخ وسوهاج والسويس ومدينة السادات وفاروس والأكاديمية العربية ومصر للعلوم والتكنولوجيا والعلمين الدولية".

كما شهد الافتتاح الدكتور نعيم فوزى عميد كلية التربية الرياضية والدكتور عمرو الكشكشى عميد كلية الطفولة المبكرة والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والطالب محمود خليل رئيس اتحاد طلاب جامعة المنوفية.