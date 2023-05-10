جامعة المنوفية تفتتح "المؤتمر الطلابى السنوى لوحدة ضمان الجودة بكلية الطب"

افتتح الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ، فعاليات المؤتمر الطلابي السنوي الخامس لوحدة ضمان الجودة بكلية الطب بحضور الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور ناصر عبد البارى عميد الكلية، والدكتور محمد الصاوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة وفاء زهران مدير وحدة الجودة بالجامعة والدكتور أحمد القرش المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأطباء الامتياز، وسعاد بيومى رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، ومدير عام الكلية.

ورحب الدكتور أحمد القاصد بحضور المؤتمر وأشاد بالأبحاث والموضوعات التي يناقشها المؤتمر وأهمية تحقيق الجودة في العمل والتعليم وكل نواحي الحياة، مؤكدا علي أهمية إتقان العمل كعامل أساسي للنجاح، مشيرا إلي أهمية اشتراك الطلاب فى العملية البحثية والبحث العلمى التى تكسبهم العديد من المهارات، مؤكدا علي أهمية الفهم والوعي والإدراك الكامل للطلاب في إختيار مسار الحياة العملية بعد التخرج وهو الهدف الرئيس الذى يتناوله موضوع المؤتمر، مضيفا أن الأساس في النجاح هو الإيمان برسالة الطب السامية في خدمة المرضى والتي تتطلب صقل المهارات الإكلينيكية بالتعليم المستمر.