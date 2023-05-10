إيهاب الطماوى: بدء جلسات الحوار الوطنى مرحلة جديدة لاستكمال بناء جسور التوافق

كتبت إيمان علي

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن بدء جلسات اللجان النوعية للحوار الوطنى، مرحلة جديدة ونقلة نوعية للحوار.

وأكد أن المرحلة الجديدة لم تكن تأت إلا بالحكمة والجهد والمثابرة خلال المراحل التحضيرية التي أسست لبناء جسور من الثقة والتوافق حول القضايا الرئيسية، التى سيبدأ المتحاورون المناقشات حولها واستكمال تلك الخطى.

وأضاف "الطماوي" أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني كانت واضحة بهدف تحديد أولويات العمل الوطني، معتبرا أن هناك تماسا وتلاقيا ستكون موجودة (مساحات مشتركة) في نقاط كثيرة في كافة المحاور الرئيسية للحوار.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى عقد جلسته الـ24 لبحث جدول وخطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع القادم، وتوافق المجلس على عقد الجلسات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم ويمكن عقد حتى 4 جلسات فى اليوم الواحد لكل جلسة 3 ساعات، ومن المقرر انعقاد الجلسات فى الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، وستخصص جلستان لمناقشة النظام الانتخابى لمجلس النواب وجلستان لمناقشة قضيتى القضاء على كافة أشكال التمييز وتحدى التعاونيات.