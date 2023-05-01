متنفس للكبار والصغار.. مجمع حمامات سباحة نقادة بقنا حوَّل الصحراء لجنة خضراء

قنا صابر سعيد

على بعد عدة كيلو مترات من مدينة نقادة وقراها يتواجد نادي نقادة الرياضي التابعة لمديرية الشباب والرياضة بقنا، بادرة الأمل التي أنقذت الآلاف من الشباب وأصبحت الملجأ والمنزل الثاني، وحولت الصحراء إلى قطعة خضراء يتوسطها أول مجمع حمامات سباحة في جنوب قنا والذي تم إنشاؤه منذ 3 أعوام وافتتح منذ عامين، ويعد قبلة الأطفال والشباب مع بداية فصل الصيف وأعياد الربيع لممارسة رياضة السباحة واستمتاع الأسر بالجو العائلي لاسيما في أوقات المساء مع نسمات الهواء الباردة في الجو المفتوح.

ويطل النادي على العمارات السكنية الجديدة بمنطقة الشيخ حسين التي انتهت منها الدولة مؤخرًا ويسكنها عشرات الأسر وكذلك يتواجد شادر نقادة والإدارة التعليمية بعد نقلها من قلب المدينة إلى الظهير الصحراوي، وأنشأت مدينة نقادة حديقة عامة أمام العمارات السكنية لتصبح المتنفس الآخر للأهالي والأطفال الصغار في كل الأوقات، لتتحول الحياة تدريجيا إلى متنفس جديد للمدينة في الظهير الصحراوي يخدم الآلاف من أبناء نقادة جنوب المحافظة، وساهم مجمع حمامات السباحة في تراجع نسب الغرق التي سجلت نسب عالية في السنوات الأخيرة.

قال محمد تكروني، مسئول نشاط بالنادي، إن نادي نقادة بوابة الشباب الكبيرة التي تضمن لهم جميع الأنشطة المتاحة على مدار العام، بالإضافة إلى وجود مجمع حمامات السباحة التي تعد متنفس الأهالي والشباب في فصل الصيف ومع بداية الفصل أقبل الشباب والأطفال على ممارسة الرياضة والاستحمام بحمام السباحة، لافتًا أنه يتواجد كوادر فنية مميزة للتدريب والإنقاذ والإشراف على حمامات السباحة وذلك على مدار اليوم، وتوجد أيام للأطفال والشباب والفتيات أيضًا الراغبات في ممارسة رياضة السباحة بمدربات ويوم خاص بهن.

وأوضح تكروني، أن النادي أقام عدد من الفعاليات خلال أيام عيد الفطر المبارك وعلى مدار أكثر من يوم، منها فقرات فنية واستعراضية لفرقة التنورة وتكريم الفائزين في مجالات رياضية بالنادي، بالإضافة إلى عروض فنية للأطفال والتلوين بألوان طبيعية على أوجه الأطفال احتفالا بالعيد وبهدف رسم البهجة على الجميع، وشهدت الفعاليات حضور المئات من أهالي المدينة والقرى وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأشار محمد تكروني، إلى أن من ضمن الأنشطة التي احتواها النادي هو افتتاح أول مركز من نوعه لتعليم الفنون فى المحافظة لاستقبال الفتيات والشباب بالنادى وتعليمهم العزف على الآلات المختلفة، وهدف إلى تعليم الشباب الفن وتفريغ الطاقات بدلا من إهدار الوقت، وهو جزء من الأنشطة التى يقدمها النادى للشباب فى مركز نقادة، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى في الرسم والشعر والغناء وغيرها من الهوايات لدى الأطفال والشباب وكبار السن أيضًا.



الأطفال بحمام السباحة



التقاط الصور



المجمع وسط الصحراس



تعليم السباحة بالنادي



تعليم السباحة



حمام السباحة بنقادة



حمام السباحة ليلا