اليوم السابع
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الأحد، 23 أبريل 2023 03:59 م
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حمامات السباحة ببنى سويف كاملة العدد فى ثالث أيام عيد الفطر.. صور

الأحد، 23 أبريل 2023 03:00 م
حمامات السباحة ببنى سويف كاملة العدد فى ثالث أيام عيد الفطر.. صور حمامات السباحة ببنى سويف كاملة العدد فى ثالث أيام عيد الفطر
بنى سويف ـ هانى فتحى

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استقبلت حمامات السباحة بالأندية ومراكز الشباب بمحافظة بنى سويف الجمهور من جميع الأعمار منذ الصباح الباكر فى ثالث أيام عيد الفطر، وفتحت مراكز الشباب أبوابها أمام الجمهور ضمن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب بيومها الثالث على التوالى التى تطلقها وزارة الشباب والرياضة، وتردد المواطنون من القرى والنجوع على حمامات السباحة وصالات الألعاب وحدائق الطفل والملاعب.
 
شهدت مراكز الشباب إقبالا كثيفا وتوزيع هدايا على الأطفال ولعب بحديقة الطفل والألعاب الرياضية المتنوعة والسباحة، وتستمر مراكز الشباب بمختلف إدارات المحافظة بفتح أبوابها أمام الجمهور خلال أيام العيد.
 
وقال مصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ببنى سويف، إن مراكز الشباب شهدت إقبالا كبيرا فى اليوم الثالث بمراكز الشباب المخصصة بالمحافظة، كذلك إقبال الاطفال والشباب وكل أفراد الأسرة لقضاء إجازة العيد بمراكز الشباب، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بنى سويف، بفتح مراكز الشباب أمام الجمهور خلال ايام العيد، وهناك متابعة مستمرة وبصورة لحظية للاحتفال للاطمئنان على المترددين وسير العمل بمراكز الشباب.
 
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اقبال على حمامات السباحة
اقبال على حمامات السباحة

اقبال من الأطفال
اقبال من الأطفال

حمامات السباحة ببنى سويف
حمامات السباحة ببنى سويف

 


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