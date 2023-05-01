ماذا يفعل الحليب فى جسمك وجسم أطفالك؟

كتبت نهير عبد النبى

تناول الحليب يوميًا نصيحة نسمعها دائمًا وتقال غالبا للأطفال حيث يحتوى الحليب على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وتقوية العضلات والمفاصل.

وحسب ما ذكره موقع eatingwell لا يعتبر الحليب مصدرًا رائعًا للبروتين النباتي فحسب، بل إنه غني أيضًا بالكالسيوم وفيتامين "د" وهما عنصران مغذيان ضروريان لصحة العظام، الكالسيوم معدن ضروري لبناء عظام قوية والحفاظ عليها ، وفيتامين د يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم من الأطعمة التي نتناولها نظرًا لأن الحليب مصدر كبير لكل من هذه العناصر الغذائية، فهو أحد أفضل الأشياء التي يجب الاحتفاظ بها في نظامك الغذائي من أجل صحة العظام طوال الحياة.

فوائد تناول الحليب على صحتك قد يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري يمكن أن يساعد شرب الحليب على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، حيث وجد تحليل واحد لـ 22 دراسة (شملت ما يقرب من 600000 شخص) أن إجمالي استهلاك الألبان مرتبط عكسياً بمخاطر الإصابة بمرض السكري. هذا يعني أنه كلما زاد استهلاك الأشخاص لمنتجات الألبان بشكل منتظم ، قل احتمال إصابتهم بالمرض وجدت دراسات أخرى أن استبدال المشروبات المحلاة بالسكر بالحليب ساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

يعزز صحة العضلات والمفاصل يحتوى الحليب على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والعضلات والمفاصل، ويساعد على نمو الأطفال بشكل صحي.

يحافظ على صحة الأسنان

نظرًا لاحتواء الحليب على كمية عالية من الفيتامينات فأنه يساعد في تعزيز صحة الأسنان واللثة .