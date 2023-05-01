لتجنب الإصابة بالإرهاق.. إليك 5 نصائح منها تقليل الكربوهيدرات المكررة

كتب – حسام الشقويرى

الإرهاق هو حالة من التعب العاطفي والجسدي والعقلي الناجم عن الإجهاد المفرط والمطول ، و يحدث ذلك عندما تشعر بالإرهاق والاستنزاف العاطفي وعدم القدرة على تلبية المطالب المستمرة. مع استمرار التوتر ، تبدأ في فقدان الاهتمام والدافع الذي دفعك إلى القيام بدور معين في المقام الأول، ويقلل الإرهاق من الإنتاجية ويستنزف طاقتك ، مما يجعلك تشعر بالعجز المتزايد واليأس والسخرية والاستياء. وفي النهاية ، قد تشعر أنه ليس لديك المزيد لتقدمه. وفقا لما نشره موقع helpguide

وتمتد الآثار السلبية للإرهاق إلى كل مجال من مجالات الحياة - بما في ذلك منزلك وعملك وحياتك الاجتماعية. يمكن أن يتسبب الإرهاق أيضًا في حدوث تغييرات طويلة الأمد في جسمك تجعلك عرضة للإصابة بأمراض مثل نزلات البرد والإنفلونزا. بسبب عواقبه العديدة ، ومن المهم التعامل مع الإرهاق على الفور.

الإرهاق عملية تدريجية:



لا يحدث ذلك بين عشية وضحاها ، تكون العلامات والأعراض خفية في البداية ، لكنها تزداد سوءًا مع مرور الوقت،فكر في الأعراض المبكرة على أنها إشارات حمراء تشير إلى وجود خطأ ما يجب معالجته، إذا انتبهت وقللت من إجهادك بشكل فعال ، يمكنك منع حدوثها.

علامات وأعراض الإرهاق الجسدي

الشعور بالتعب والاستنزاف معظم الوقت.

انخفاض المناعة والأمراض المتكررة.

صداع متكرر أو آلام في العضلات.

تغير في الشهية أو عادات النوم.

العلامات والأعراض العاطفية للإرهاق

الشعور بالفشل والشك بالنفس.

الشعور بالعجز والحصار والهزيمة.

الانفصال والشعور بالوحدة في العالم.

فقدان الدافع. النظرة المتشائمة والسلبية بشكل متزايد.

قلة الرضا والشعور بالإنجاز.

العلامات والأعراض السلوكية للإرهاق

وإليك النصائح للوقاية من الإرهاق أو التعامل معه على التعامل مع الأعراض



1- التواصل إلى الآخرين

عندما تشعر بالإرهاق ، تبدو المشاكل مستعصية على الحل ، ويبدو كل شيء كئيبًا ، ومن الصعب حشد الطاقة للعناية ، ناهيك عن اتخاذ إجراءات لمساعدة نفسك. لكن لديك سيطرة أكبر بكثير على التوتر مما قد تعتقد. هناك خطوات إيجابية يمكنك اتخاذها للتعامل مع الضغط الهائل وإعادة التوازن إلى حياتك. أحد أكثر الطرق فعالية هو الوصول إلى الآخرين.

والتواصل الاجتماعي هو ترياق الطبيعة للتوتر ، والتحدث وجهًا لوجه مع مستمع جيد هو أحد أسرع الطرق لتهدئة جهازك العصبي وتخفيف التوتر. ليس من الضروري أن يكون الشخص الذي تتحدث معه قادرًا على "إصلاح" مسببات التوتر لديك ؛ عليهم فقط أن يكونوا مستمعين جيدًا ، شخصًا سيستمع باهتمام دون أن يشتت انتباهه أو يعبر عن حكمه.

2 - أعد صياغة الطريقة التي تنظر بها إلى العمل

سواء كانت لديك وظيفة تجعلك تندفع بعيدًا عن قدميك أو وظيفة رتيبة وغير محققة ، فإن الطريقة الأكثر فاعلية لمكافحة الإرهاق الوظيفي هي الإقلاع عن العمل والعثور على وظيفة تحبها بدلاً من ذلك واذا لم تستطع حاول أن تجد بعض القيمة في عملك، حتى في بعض الوظائف العادية ، يمكنك غالبًا التركيز على دورك في مساعدة الآخرين ، على سبيل المثال ، أو تقديم منتج أو خدمة تشتد الحاجة إليها، ركز على جوانب الوظيفة التي تستمتع بها ، حتى لو كانت مجرد الدردشة مع زملائك في العمل على الغداء، يمكن أن يساعدك تغيير موقفك تجاه وظيفتك على استعادة الشعور بالهدف والسيطرة.

3 - أعد تقييم أولوياتك

الإرهاق هو علامة لا يمكن إنكارها على أن شيئًا مهمًا في حياتك لا يعمل. خذ وقتك في التفكير في آمالك وأهدافك وأحلامك. هل تتجاهل شيئًا مهمًا حقًا بالنسبة لك؟ يمكن أن تكون هذه فرصة لإعادة اكتشاف ما يجعلك سعيدًا حقًا ولإبطاء وإعطاء نفسك وقتًا للراحة والتفكير والشفاء.

4 - اجعل التمرين أولوية

على الرغم من أنه قد يكون آخر شيء تشعر برغبة في القيام به عندما تشعر بالإرهاق ، إلا أن التمرين هو ترياق قوي للتوتر والإرهاق . إنه أيضًا شيء يمكنك القيام به الآن لتحسين مزاجك.

اهدف إلى ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة أو أكثر يوميًا أو قسّم ذلك إلى فترات نشاط قصيرة مدتها 10 دقائق. يمكن للمشي لمدة 10 دقائق أن يحسن مزاجك لمدة ساعتين.

5 - اتباع نظام غذائي صحي

ما تضعه في جسمك يمكن أن يكون له تأثير كبير على مزاجك ومستويات طاقتك على مدار اليوم، قلل السكر والكربوهيدرات المكررة. قد تشتهي الوجبات الخفيفة السكرية أو الأطعمة المريحة مثل المكرونة و البطاطس المقلية ، لكن هذه الأطعمة عالية الكربوهيدرات تؤدي سريعًا إلى تدهور الحالة المزاجية والطاقة.

قلل من تناولك الكثير من الأطعمة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على مزاجك ، مثل الكافيين والدهون غير الصحية والأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة كيميائية أو هرمونات.