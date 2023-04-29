لو بتعانى من آلام الجسم والتوتر.. طرق لتخفيف حدتها منها مساج زيت السمسم

كتبت إيناس البنا

غالبًا ما يكون معظم الناس متعبين بسبب آلام الجسم المستمرة وتوتر العضلات، هذه من بين أكثر الحالات الصحية شيوعًا التي تؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، فيمكن أن يكون بسبب الجلوس لفترات طويلة أو الإجهاد أو حالات طبية أخرى.

ومع ذلك، هناك العديد من علاجات التقليدية التي يمكن أن تساعد في تخفيف آلام الجسم والتوتر حسب موقع "OnlyMyHealth"

كيفية تخفيف آلام الجسم والتوتر من خلال الأعشاب

حليب الكركم

الكركم عشب قوي مضاد للالتهابات يمكن أن يساعد في تقليل الألم الجسدي والتورم، يحتوي على مادة تعرف باسم الكركمين، والتي ثبت أنها تقدم العديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك تقليل الألم والالتهابات، يمكن مزج ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وكوب من الحليب الدافئ لصنع حليب الكركم، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل للنكهة، لتخفيف الانزعاج وتشجيع الاسترخاء، تناول هذا الكوكتيل قبل النوم.

الزنجبيل

الزنجبيل هو نبات قوي آخر مضاد للالتهابات يمكن أن يساعد في تقليل الألم والتورم الجسدي، يحتوي على خصائص دافئة قد تخفف من آلام العضلات والمفاصل، ابشر بعض الزنجبيل وضعيه في كوب من الماء المغلي لعمل شاي الزنجبيل، بعد نقع المزيج لمدة 5 إلى 10 دقائق، قم بتصفية الزنجبيل، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل للنكهة، تناول هذا الشاي مرتين في اليوم للمساعدة في تقليل الألم والالتهابات.

اليوجا والتأمل



لا بد أنك سمعت عن الفوائد الصحية المذهلة لليوجا والتأمل، هذه التقنيات هي مكونات مهمة يمكن أن تساعد في التخلص من التوتر والاسترخاء، ما يمكن أن يخفف من الانزعاج الجسدي والتوتر، في حين أن التأمل يمكن أن يساعد في استرخاء العقل وتخفيف التوتر، فإن وضعيات اليوجا مثل وضع الطفل والكلب الهابط يمكن أن تكون مفيدة لتمتد العضلات وتقويتها.

مساج بزيت السمسم

إذا كنت تتطلع إلى تدليك جسمك للتخفيف من الألم ، فعليك تجربة تدليك زيت السمسم، فهو علاج تقليدي يمكنه تخفيف آلام الجسم وتهدئة عضلاتك، يدخل الزيت أيضًا بعمق في الجلد ، ويغذي الأنسجة ويساعد في الاسترخاء، يمكن استخدام زيت السمسم لتدليك المنطقة المصابة، ببساطة قم بإعادة تسخين كمية قليلة من الزيت في مقلاة وضعها هناك، خذ حمامًا دافئًا بعد التدليك للمساعدة على امتصاص الجلد للزيت.

حمام الملح الإنجليزي



علاج آخر لتخفيف آلام الجسم والتوتر هو حمام الملح الإنجليزي، ملح إبسوم علاج طبيعي لألم العضلات والتوتر، يحتوي على الماغنيسيوم الضروري لإرخاء العضلات وتشغيلها. يمكن أن يؤدي الاستحمام بأملاح إبسوم إلى تخفيف آلام العضلات والمفاصل وتشجيع الاسترخاء العام.