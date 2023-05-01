رئيس جامعة القناة ونائبه يستقبلان فريق السلة الفائز ببرونزية المهرجان الرياضى

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، فريق كرة السلة بالجامعة الأهلية الحصل على المركز الثالث والميداليا البرونزية بفاعليات المهرجان الرياضى الأول لجامعات مدن القناة والدلتا، والذى أُقيم بجامعة سيناء فرع العريش تحت شعار "سيناء ..أولاً" بتنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة .

وهنأ الدكتور ناصر مندور الفريق، متمنياً لهم التوفيق فى البطولات القادمة، مُعلناً أن الجامعة الأم تُقدم كل الدعم لطلاب الأهلية فى عامها الأول خاصة فيما يخص الأنشطة الطلابية والمشاركة فى اللقاءات القمية ، لافتاً إلى أن طلاب الأهلية متاح لهم جميع الأنشطة المتاحة لطلاب قناة السويس .

بينما حرص الدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشئون الأكاديمية على توجيه الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الكبير لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وطلابها ، مُعرباً عن إعتزازه بتلك الميداليا التى جاءت بالتزامن مع بالذكرى ال41 لعيد تحرير سيناء

حضر مراسم الإستقبال خالد سويلم أمين عام الجامعة والدكتور محمد عبد الهادى منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وفريق عمل الأنشطة الطلابية المرافق للطلاب مروة عدلى و ممدوح عثمان طارق حماد.

فيما أعلن الدكتور محمد عبد الهادى عن إشتراك طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية فى لجنة إستقبال المؤتمر الطلابى السنوى الخامس للبحوث الطلابية والذى من المنتظر أن تنطلق فاعلياته غداً الثلاثاء الموافق 2 مايو .

جدير بالذكر أن فريق كرة السلة ضم كل من الطالب أحمد محمود محمود ، نور الدين إبراهيم محمد ، أحمد رمضان أحمد ، فاروق محمد فاروق ، بيتر إيهاب جرجس ، أحمد محمد إسماعيل .