انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى الخامس للبحوث الطلابية بجامعة قناة السويس غدا

تنطلق غدا الثلاثاء، فعاليات المؤتمر السنوى الخامس للبحوث الطلابية بجامعة قناة السويس، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

ويُعقد المؤتمر تحت عنوان واقع التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بإشراف تنفيذي الدكتور تامر شوقى عبد المنعم مدير وحدة التحول الرقمي بالجامعة و مُقرر المؤتمر الدكتورة رانيا مصطفى مدير مركز الدعم الأكاديمي والدكتورة شرين محمد حافظ منسق عام المؤتمر .

يهدف المؤتمر إلى المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال رفع وعى الطلاب عما حققته البلاد من خطوات مهمة وإنتقال مصر من مرحلة صياغة الإستراتيجية إلى صياغة أجندة وطنية للتنمية المستدامة وتعزيز الإستثمار فى البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والإبتكار والبحث العلمي في كافة المجالات، مع خلق بيئة صديقه للنشر الأكاديمي بين طلاب الجامعة وتعزيز القدرات البحثية لطلاب مرحلة البكالوريوس وتشجيعهم على المشاركة فى المؤتمرات وإيجاد شراكة بحثية واكاديمية حقيقية بين طلاب الجامعة أنفسهم من جهة ، وبين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من جهة أخرى .

يتناول المؤتمر 16محور هى القضاء على الفقر، القضاء التام على الجوع ، صحة جيدة والرفاه، التعليم الجيد ، المساواة بين الجنسين ، المياة النظيف والنظافة الصحية ، العمل اللائق ونموت الإقتصاد، الصناعة والإبتكار والبنية التحتية، الحد من أوجه عدم المساواة، مدن ومجتمعات محلية مستدامة ، الاستهلاك والإنتاج المسؤولان ،العمل المناخى ، الحياة تحت الماء ، الحياة فى البر ، السلامة والعدل والمؤسسات القوية ، عقد الشراكات لتحقيق الأهداف .

يبدأ برنامج المؤتمر فى تمام الساعة التاسعة صباحاً بالتسجيل ، ثم مراسم الجلسة الإفتتاحية التى تُعقد فى تمام ال 10 صباحاً ، يليها جلسات العروض الشفهية فى تمام الساعة ال 12 ظهراً بالأماكن المحدده لكل قطاع - قطاع العلوم الإنسانية بمسرح رعاية الشباب ، قطاع العلوم الطبية بقاعة سفارة المعرفة ، قطاع العلوم الهندسية بقاعة إتحاد الطلاب ، قطاع العلوم الأساسية بقاعة المؤتمرات المرئية - وبالتوازى يتم عرض الملصقات ومعرض الإبتكارات بجميع التخصصات بداية من الساعة ال12 ظهراً وحتى ال3 عصراً أسفل قاعة الإحتفالات الكبرى ، وعلى هامش المهرجان يُقام معرض المشغولات والحرف اليدوية ببهو مبنى رعاية الشباب ، واخيراً تعقد الجلسة الختامية وإعلان النتائج وتوزيع الجوائز بقاعة الإحتفالات الكبرى من الساعة ال 4 عصراً حتى ال 6 مساءاً .

وعن شروط المشاركة فى المؤتمر فتشمل أن يكون مجال الأبحاث متوافق مع محاور المؤتمر وأن تتوافر فى البحوث المقدمة قواعد البحوث العلمى المتعارف عليها وتكون المشاركة مقتصره على طلاب مرحلة البكالوريوس بجامعة قناة السويس ويمكن المشاركة فى معرض الفن والإبداع والإبتكارات لطلاب مرحلة البكالوريوس بجامعة قناة السويس وجميع طلاب الجامعات العربية فضلا عن أن المشاركة بجميع فاعليات المؤتمر مجاناً و ترسل الملخصات ونسخ الأبحاث على البريد الإلكتروني للمؤتمر .

أما جوائز المؤتمر فتضم جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى لأفضل أبحاث مقدمة في مجال العلوم الطبية ومجال العلوم الهندسية ومجال العلوم الأساسية ومجال العلوم الإنسانية( شفهى - بوستر"، بالإضافة إلى جوائز أفضل إبتكار أو إختراع.