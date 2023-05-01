حبس فرد أمن ونجله لسرقتهما 25 مليون جنيه من شركة في الجيزة

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس فرد أمن 4 أيام ونجله على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة 25 مليون جنية من شركة يعمل بها فى الجيزة ، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

نجحت الداخلية فى ضبط مرتكبا واقعة سرقة مبالغ مالية من داخل إحدى الشركات الكائنة بمحافظة الجيزة وإشعال حريق لمحاولة الهروب بالمبالغ المستولى عليها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من موظفى أمن بإحدى الشركات بنشوب حريق بالشركة (محل عملهما) الكائنة بدائرة القسم والعثور على مبالغ مالية مٌشتعلة بداخلها واكتشافهما سرقة مبالغ مالية من داخل غرفة (مستغلة كخزينة) بذات الشركة بأحد الطوابق تحوى أكثر من 25 مليون جنيه بالإضافة لعملات أجنبية مختلفة.

تم السيطرة على الحريق وتشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (فرد أمن بذات الشركة - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بأنه نظراً لعلمه بوجود مبالغ مالية بالخزينة محل البلاغ عقد العزم على سرقتها، وفى سبيل تحقيق ذلك تواجد بالشركة بالفترة الليلية (على غير المعتاد لكونه مُكلف بالعمل بالفترة الصباحية) بدعوى المبيت بالشركة وأحضر بعض المعدات وقام باستخدامها للدلوف لغرفة الخزينة وكسر أدراج المكتب الموجودة والخزينة وإستولى على مبالغ مالية منهما وقام بإخفاء المبالغ المالية المستولى عليها عن طريق وضعها داخل حقائب كبيرة الحجم كانت متواجدة بداخل الخزينة، وقام بإسقاطها للدور الأرضى (مكان العثور عليها مشتعلة)، كما قام بوضع جزء منها بشنطة صغيرة الحجم سلمها لنجله أثناء مروره عليه وطلب منه التوجه بها لشقيقته المقيمة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.

وعقب ذلك قام بسكب كمية من البنزين (أعدها مسبقاً) وأشعل النيران بالشركة لمحاولة إلهاء المتواجدين ومغافلتهم للخروج بالمبالغ المستولى عليها إلا أنه فوجئ بامتداد النيران حتى الطابق الأرضى وصولاً للحقائب كبيرة الحجم واشتعال جزء منها.

كما أرشد عن الحقيبة المستولى عليها طرف نجله (طالب - مقيم بذات العنوان "تم ضبطه")، وبداخلها ( مبالغ مالية لعملات "محلية – أجنبية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.