المشروع القومى للرواد يعاود نشاطه بعد إجازة عيد الفطر بمركز شباب كفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة تدريبات المشروع القومي للرواد بمركز شباب كفر الشيخ بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة للتدريب على ألعاب "كرة القدم، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، الشطرنج، تمرينات اللياقة البدنية"، على أيدي مدربين متخصصين برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع معد وفق برامج تدريبية تراعى حالة وطاقة الجسم للاعبين و تتناسب مع الفئة العمرية لتحقيق التوازن بين حبهم لممارسة الرياضة وقدراتهم البدنية ومتابعة المدرب لأداء اللاعب وفق الحمل التدريبى الذى يتناسب مع قدراته، لياقته البدنية والصفات البدنية وطرق التدريب الأنسب، مشيراً إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة لكل الأعمار لتصبح أسلوب حياة .

تقام البرامج التدريبية للمشروع القومي للرواد، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وغادة جمال الدين، مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وعبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير الإدارة و تنفيذ محمود سلطح، مدرب المشروع، ومحمد شاكر، إدارة المشروع.