إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم جرار زراعى بسيارة ملاكى على طريق طنطا كفر الشيخ

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث تصادم جرار زراعي بسيارة ملاكي، على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، وتم نقل المصابين لمستشفى المنشاوي بطنطا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

انتقلت قوة أمنية و4 سيارات إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم جرار زراعي بسيارة ملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص باصابات متفرقة وتم نقلهم لمستشفي المنشاوي بطنطا ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.