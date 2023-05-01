المؤبد لعامل و15 سنة لآخرين لاتهامهم بقتل شخص للانتقام منه فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "ا.ج" عامل بالسجن المؤبد كما عاقبت المتهم "ر.ك"و "م.ج" بالسجن المشدد 15 سنة والمتهم "ع.ا.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهم بقتل المجنى عليه "ج.ا" بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا مفاده مقتل المجنى عليه بعد إصابته بطلق نارى وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما فقرروا الانتقام من المجنى عليه وفى يوم الحادث ترصدوا له فى أحد الأماكن بجوار منزله وكانوا يستقلون تروسيكل واطلقوا عليه النيران من سلاح نارى كان بحوزتهما وعندما تأكدوا من وفاته فروا هاربين وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.