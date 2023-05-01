السجن المؤبد لـ 3 متهمين بقتل شخص بسبب خلافات على قطعة أرض بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "م.ف" و" م.ع" و"م.ع"و"م.ع"بالسجن المؤبد لاتهامهم بقتل المجنى عليه "م.ع" والشروع في قتل"م ع" و"ا.ح"و" ه.ا" بسبب خلافات على قطعة أرض بأن اطلقوا عليهم النيران من أسلحة آلية بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه وإصابة آخرين بسبب إطلاق النار عليهم من أسلحة آلية وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات على قطعة أرض فقاموا بإطلاق النار عليهم مما أسفر عن مصرعه المجنى عليه الأول وإصابة الآخرين وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.