البابا تواضروس يصلى القداس الإلهى بالكنيسة المرقسية فى الإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

ترأس البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بمحطة الرمل بالإسكندرية، اليوم، بحضور أبناء الكنيسة والاباء الكهنة والأساقفة.

وشهدت الكاتدرائية المرقسية التحلي بالستائر البيضاء نظرا لاحتفال الخمسين المقدسة التي تتلو عيد القيامة المجيد، ما تبعها وجود زفة أثناء صلاة القداس، حيث سار الأساقفة والكهنة بالصلبان وجسد مارمرقس وايقونات القيامة في كافة أرجاء الكاتدرائية وسط مباركة البابا تواضروس لها.

وبحسب بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، فإنه يعد القداس الإلهي الأول الذي يترأسه البابا تواضروس الثاني خلال فترة الخمسين المقدسة الجارية، والتي يعيشها الأقباط خلال الوقت الراهن بعد عيد القيامة المجيد.

وجاء ذلك بحضور الآباء رؤساء القطاعات بالاسكندرية الانبا بافلى الاسقف العام لكنائس قطاع المنتزة والأنبا ايلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الاسكندرية والانبا هرمينا الاسقف العام لقطاع شرق الإسكندرية والقمص إبرام اميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية والاباء كهنة الكاتدرائية وبعض كهنة الاسكندرية وخورس الشمامسة.

ومن المقرر أن يلقى البابا تواضروس، محاضرة في معهد الكتاب المقدس التابع للكلية الاكليركية بالإسكندرية، عقب القداس الإلهي، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات الأخرى المقررة خلال تلك الزيارة.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، قد طمأن المواطنين أنه بخير وبصحة جيدة، مؤكدا أن ما حدث له فى قداس عيد الميلاد مجرد إجهاد.

وتابع قداسة البابا قائلا: ان الملف القبطى أنه مؤخرا صدر شائعة عن صحته وتم الرد عليه ببيان، وحذر قداسته من الشائعات وعدم تداولها لأنها تضر بالمجتمع.

وأضاف قداسته أن عالم الشائعات على السوشيال ميديا هو عالم الضلال ولا أنشغل به ولا أهتم به فهو مضيعة للوقت، موضحا أن الكنيسة ذات طبيعة خاصة.

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن صحته جيدة، موضحا أن ماحدث له خلال قداس عيد الميلاد كان نتيجة إجهاد شديد، مضيفا: "أعانى من مرض السكر مثلى مثل نحو 5 مليون مصرى واحتاج لتغيير بروتوكول العلاج من وقت لآخر"