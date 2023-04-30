اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أبريل 2023 07:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس يستقبل نقيب الصحفيين ووفدًا من مجلس النقابة

الأحد، 30 أبريل 2023 06:19 م
البابا تواضروس يستقبل نقيب الصحفيين ووفدًا من مجلس النقابة البابا تواضروس يستقبل نقيب الصحفيين الجديد ووفدًا من مجلس النقابة
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة صباح اليوم الأحد، الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين الجديد ووفدًا من أعضاء مجلس النقابة، وهم الكتاب الصحفيون هشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمد الجارحي.
 
وهنأ قداسة البابا الضيوف بالنجاح في الانتخابات وثقة الصحفيين، متمنيًا لهم خدمة ناجحة للوطن من خلال الكلمة الواعية والإيجابية والبناءة.
 
ودارت مناقشات حول أهمية قبول الآخر كضرورة في بناء المجتمع بوصف التنوع أنه قوة وتعاون ونمو.
 
وقدم لهم قداسة البابا بعضًا من كتابات قداسته كهدايا تذكارية.
 
C755D849-A5F4-42DA-B968-262E2F2B2C69
 

 

E24B8C1E-E83A-4C41-B2B6-F02FA18D07B9
 

 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

نقيب الصحفيين

مجلس نقابه الصحفيين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة