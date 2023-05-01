الأربعاء.. انطلاق المهرجان الدولي السابع للأم المثالية فى معابد الكرنك

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد محافظة الأقصر، لاستضافة فعاليات المهرجان الدولي السابع للأم المثالية، والذي يقام يوم الأربعاء الموافق 3 من شهر مايو المقبل بساحة معابد الكرنك، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، بالتعاون مع جامعة الأقصر، ومؤسسة مشوار التنموية.

ومن المنتظر أن يتم خلال فعاليات افتتاح المهرجان الدولي السابع للأم المثالية فى الأقصر، تكريم أكثر من 50 أما مثالية، وذلك بحضور دولة تونس ضيفة شرف المهرجان لهذا العام، وممثلتها الدكتورة الشاعرة آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في الجمهورية التونسية، حيث كان الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، قد استقبل – في وقت سابق - الدكتور صلاح الجعفراوي منسق عام المهرجان الدولي للأم المثالية، مستشار مؤسسة محمد بن راشد أل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، لبحث آليات تنظيم الجامعة للمهرجان الدولي للأم المثالية في دورته السابعة، وذلك بعد إقامة المهرجان في جامعات القاهرة وكفر الشيخ على مدار السنوات الماضية.

وكان قد شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، احتفالية عيد الأم التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، بقيادة نورا أحمد عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان المحافظة، وبحضور محمد عطا الله عضو مجلس الشيوخ، وأماني الشعولي عضو مجلس النواب، وبدأت الاحتفالية بعزف السلام الجمهوري، ثم قام الشيخ مبارك علي بتلاوة القرآن الكريم، وعقب ذلك قام الأب رويس بإلقاء كلمة عن فضل الأم وأهمية تقديرها، كما تم تقديم الفقرات الفنية من خلال كورال مدرستي الأقصر الثانوية العسكرية، والأقصر الثانوية الفنية بنات.

وأوضح محافظ الأقصر، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي فُتحت للمرأة المصرية آفاق جديدة لم تتاح لها من قبل، حيث تم منحها العديد من الامتيازات غير المسبوقة، والتي مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.