محافظ الأقصر يشهد تكريم الأطفال الأيتام المتفوقين علمياً وحفظة القرآن.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، فعاليات احتفالية يوم اليتيم لعام 2023 والتي أقيمت بديوان عام المحافظة، لتكريم الأطفال الأيتام المتفوقين علميا وحفظة القرآن الكريم، والأمهات المثاليات، وتقديم المساعدات للفتيات المقبلات على الزواج، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى، بحضور العميد إبراهيم كمال مدير جمعية الأورمان بالأقصر، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، وعدد من قيادات مديرية الأوقاف بالمحافظة.

وقام المحافظ خلال الاحتفالية بتسليم شهادات تقدير، ومكافأت مالية لعدد 10 من الأطفال المتفوقين علميا وحفظة القرآن الكريم، وذلك لتشجيعهم وتحفيزهم على مواصلة النجاح والتفوق، بالإضافة إلى تكريم عدد 5 أمهات مثاليات بشهادات تقدير ومكافأت مالية لهم، وتقديم مساعدات للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج، كما تم توزيع ملابس عيد جديدة على الأطفال لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

وقام المحافظ بتهنئة الحاضرين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك وأعياد القيامة وشم النسيم، معربا عن سعادته بالتواجد بين أبنائه، والاحتفال بهم ومشاركتهم فرحتهم بهذه المناسبة، مؤكدا أن كفالة اليتيم ورعايته من المبادئ الأساسية التي حث عليها الدين الإسلامي وكافة الأديان السماوية، وفى نهاية الحفل أهدى مدير جمعية الأورمان درع الجمعية للمحافظ تقديرا لدوره ومساهمته في تنمية العمل الخيري بالمحافظة.

وفى نفس السياق قدم محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، التهنئة لأطفال جمعيتي أصدقاء الكتاب المقدس القبطية الأرثوذكسية، وجنود المسيح القبطية الأرثوذكسية بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، وقام المستشار مصطفى ألهم، خلال زيارة مقر الجمعيتين، والتي رافقه خلالها السكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، واللواء دكتور على الشرابي رئيس مدينة الأقصر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بتقديم عدد من الهدايا للأطفال، موجها لهم التهنئة بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، وأكد ألهم، خلال الزيارة أن أبناء مصر سيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح ، وأن مصر ستظل دائما نسيج مترابط بأواصر المحبة والسلام.



تكريم الأطفال الأيتام المتفوقين علمياً وحفظة القرآن الكريم



تكريم الأطفال الأيتام فى محافظة الأقصر