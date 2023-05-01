كتب - إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب والسبائك في مصر اليوم الإثنين مستهل تعاملات الأسبوع، حيث يسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر 2650 جنيها للجرام، في حين تتحرك أسعار جميع أوزان السبائك وفق التغيرات الفورية للذهب.

أسعار السبائك الذهب اليوم:

سعر السبيكة الذهب وزن جرام واحد تسجل 3003 جنيهات.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7512 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 15025 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 30050 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 60100 جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 93455 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرام 150250 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 300500 جنيه.

أما عن سعر الذهب اليوم في مصر فبيانها كالتالي:

عيار 21 يسجل 2630 جنيها.

عيار 18 يسجل 2254 جنيها.

عيار 24 يسجل 3005 جنيهات.

الجنيه الذهب 21040 جنيها.

أونصة الذهب 1989 دولارا.