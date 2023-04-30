اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم الأحد 30 أبريل 2023 فى مصر

الأحد، 30 أبريل 2023 01:33 م
أسعار الذهب اليوم الأحد 30 أبريل 2023 فى مصر ذهب
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للسوق وتوقف التداول على الذهب في البورصة العالمية كما أن عدد كبير من محلات الذهب في مصر تغلق أبوابها أمام المستهلكين يوم الاحد من كل أسبوع.

 سعر الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2630 جنيها.
 
عيار 18 يسجل 2254 جنيها.
 
عيار 24 يسجل 3005 جنيهات.
 
الجنيه الذهب 21040 جنيها.
 
أونصة الذهب 1989 دولارا.
 

أسعار السبائك الذهب اليوم:

سعر السبيكة الذهب وزن جرام واحد تسجل 3003 جنيهات.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7512 جنيها.
 
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 15025 جنيها.
 
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 30050 جنيها.
 
 سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 60100 جنيه.
 
 سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 93455 جنيها.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرام 150250 جنيها.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 300500 جنيه.
 

تحرك أسعار الذهب

وأشار تقرير جولد بيليون إلي أن التحركات الحالية في سعر الذهب مبالغ فيها ولا تعكس السعر الحقيقي للذهب، خاصة أن السعر العالمي للأونصة يتداول حالياً حول مستويات 1984 دولار للأونصة وخلال أسبوعين متتاليين فشل الذهب في اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة والتداول فوقه.
 
وبالتالي فإن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الذهب إلى هذه المستويات التاريخية هي أسباب داخلية تتعلق بالسوق المحلي والوضع الاقتصادي والمالي الحالي، وهو ما سنوضحه في النقاط التالية.

تزايد الطلب على المعدن النفيس

أولى الأسباب وراء ارتفاعات أسواق الذهب القياسية هو تزايد الطلب على شراء الذهب بشكل حاد، ودخول فئات جديدة في الأسواق للشراء وذلك بسبب التخوفات لدى المواطنين من المستقبل الغير واضح بعد موجة الغلاء الحادة التي ضربت الأسواق منذ العام الماضي، وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية ليلعب الذهب دور الملاذ الآمن والتحوط ضد التضخم.
 
وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري فقد ارتفاع المعدل السنوي للتضخم لعموم الجمهورية ارتفاع بنسبة 32.7% في مارس 2023 مقابل 31.9 في فبراير، بينما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يستثنى العناصر ذات الأسعار المتقلبة 39.5% في مارس الماضي مقابل 40.3% في فبراير 2023.
 
السبب الثاني كان السيولة النقدية التي توفرت في الأسواق مؤخراً بعد استحقاق شهادات ادخار الـ 18% والتي وفرت ما يقارب 885 مليار جنيه في الأسواق، وتم طرح ثالث لشهادات ادخار جديدة من قبل البنوك الحكومية بعائد 19% ثابت و22% متناقص بأجل 3 سنوات للشهادتين.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

أسعار سبائك الذهب

سعر سبائك الذهب

أسعار سبائك الذهب في مصر

سعر السبيكة الذهب



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