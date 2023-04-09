اليوم السابع
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مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية فى الجيزة

الأحد، 09 أبريل 2023 12:56 م
مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية فى الجيزة حادث تصادم - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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اصطدمت سيارة نقل بدراجة بخارية، مما أسفر عن مصرع شخص بطريق كرداسة في الجيزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق كرداسة صفط اللبن، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن حادث تصادم بين سيارة نقل، ودراجة بخارية، أدى إلى مصرع شخص، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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