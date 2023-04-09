محافظ دمياط تلتقى ممثلى البنك الزراعى لإطلاق مبادرة رعاية الفئات الأكثر احتياجا

دمياط - معتز الشربينى

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بمكتبها اليوم، مع المهندس أسامة حلمى رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى بدمياط وبورسعيد، وبهاء دكرورى مدير عام الائتمان بالبنك.

وتناول اللقاء سُبل إطلاق مبادرة لرعاية الفئات الأكثر احتياجاً وذلك فى إطار الدور المجتمعى للبنك، وفى ضوء الشراكة مع وزارة التموين وجمعية مصر الخير، حيث سيتم دعم المحافظة بعدد 16 دفترا يشمل 800 بون لشراء المواد الغذائية من الجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين ، وذلك بقيمة 250 جنيهًا للبون الواحد بدعم اجمالى يصل إلى 200 ألف جنيه.

وأشادت محافظ دمياط بتلك المبادرة، وذلك لخدمة المجتمع وأبناء المحافظة، لافتة إلى أن المحافظة حريصة على تحقيق التعاون مع البنك للوصول إلى المستهدفين وتقديم الدعم اللازم لهم.