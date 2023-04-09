سفير مصر لدى عمان يلتقي أعضاء اللجنة "البرلمانية الأردنية المصرية"

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أكد سفير مصر لدى الأردن السفير محمد سمير، أن العلاقات المصرية - الأردنية متميزة ومتجذرة، مضيفًا أن لمصر تجربة وباع طويل في استخدام الغاز الطبيعي والتي من شأنها تخفيض فاتورة الطاقة على المناطق الصناعية .

جاء ذلك خلال لقاء سفير مصر لدى الأردن اليوم الأحد، أعضاء لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية - المصرية، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية - المصرية الدكتور أحمد الخلايلة .

وشدد السفير على أهمية تذليل العقوبات أمام المستثمرين في كلا البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى تقارب وتشابه الموقفين المصري والأردني تجاه القضية الفلسطينية.

بدوره، أكد الخلايلة عمق العلاقات التاريخية التي تربط الأردن و مصر وشدد الخلايلة، خلال اللقاء ، على تشابه وتشارك الموقفين الأردني والمصري تجاه القضية الأولى القضية الفلسطينية .

وأضاف الخلايلة أن مجلس النواب أنجز العديد من التشريعات والقوانين الإصلاحية التي من شأنها تطوير الحياة السياسية وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة.

وأشار إلى أن هذه اللجنة مختصة بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وتعزيزها في مختلف المجالات وتذليل العقوبات التي تواجه الجاليتين الأردنية في مصر، والمصرية في الأردن.

من جهتهم، دعا النواب: ميادة شريم، صالح الوخيان، محمد المرايات، إلى تعزيز التقارب بين البرلمانيين الأردني والمصري والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، مشيرين إلى ضرورة نقل التجربة المصرية للأردن في مجال استخدام الغاز الطبيعي، والتي تساهم في تقليل وتخفيض فاتورة الطاقة المرتفعة.

واطلعوا السفير سمير على حزمة التشريعات التي أقرها مجلس النواب في تطوير منظومة الحياة السياسية والاقتصادية والإدارية.