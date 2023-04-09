السجن المؤبد لمتهمين قتلا شخصا أخذا بالثأر فى أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

قضت الدائرة الثانية ب محكمة جنايات أسيوط ، برئاسة المستشار مكرم صلاح الدين قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود عبد العزيز علي الرئيس بالمحكمة، وأحمد إبراهيم رضا نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر صلاح محمد تمام، بالسجن المؤبد لمتهمين، لقتلهما شخصا بـ 29 طلق ناري، أخذا بالثأر في شهر رمضان بمركز صدفا.

تعود وقائع القضية، إلى عقد المتهمين " الدرس . ع . م " و " نور الدين . س . ص "، النية على قتل المجني عليه " توفيق . م . ت " أخذا بالثار شقيق المتهم الأول حيث اعد المتهمان أسلحة نارية واستقلوا دراجتين بخاريتين وآخرون يستقلون سيارة نقل وتوجهوا إلى المجني عليه في المكان الذي ايقنوا تواجده به بمنطقة مجمع الكنائس بقرية البرباء وتربصوا للمجني عليه حتى أن ظفروا به وأطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية " 29 " طلقه متفرقة في جسده مما أدى إلى وفاته في الحال.

وكشفت تحريات المباحث عن وجود خصومة ثأرية بين عائلة المتهمان والمجني عليه على اثر مقتل " همام . ع . م " في 9 مارس 2014 واتهم بقتله أفراد من عائلة المجني عليه.