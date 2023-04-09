اليوم السابع
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استلام 600 من الأطباء البشريين لعملهم بـ"صحة الدقهلية"

الأحد، 09 أبريل 2023 10:23 م
استلام 600 من الأطباء البشريين لعملهم بـ"صحة الدقهلية" الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية - محمد الحبشى

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أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بدء استلام 600 من الأطباء البشريين دفعة ديسمبر2021 تكليف مارس 2023 لعملهم بمديرية الصحة بالدقهلية، لافتاً إلى استمرار عملية توزعيهم حتى نهاية إبريل الجارى .
 
وأضاف "مكين"، أنه تم توزيعهم على وحدات ومراكز الرعاية الأساسية على مستوى المحافظة لينضموا إلى قطاع الأطباء العاملين بصحة الدقهلية ليقوموا بدورهم في خدمة المرضى من خلال منافذ الرعاية الصحية الأولية.
 
وأكد الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية، أنه تم إعداد جدول لاستلام الأطباء بالإدارات الصحية بما يتماشى مع خطة الصحة لسد العجز الموجود بالوحدات، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية المقبلة.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت نهاية مارس نتيجة حركة تكليف الأطباء 2023، وقالت وزارة الصحة والسكان عبر موقع التكليف أنه يمكن متابعة النتيجة والحد الادنى للمكلفين.

 


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