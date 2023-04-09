صحة الفيوم: تنظيم 2068 ندوة توعوية بالمستشفيات والوحدات الصحية خلال مارس

أكد الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أنه خلال شهر مارس الماضي، نفذت المديرية، 2068 ندوة توعوية، منها 90 ندوة توعوية خلال عمل القوافل العلاجية التابعة للمديرية وتنظيم 8 ندوات بالتعاون مع المركز الاستكشافي.

وأضاف فى بيان مساء اليوم، أن المديرية نظمت 800 ندوة على مستوى المستشفيات، والإدارات الصحية، بشأن الأمراض المنقولة بالدم، وأمراض سوء التغذية، والتغذية السليمة، وأضرار التدخين، والتدخين السلبي، وأضرار البلاستيك، والهواتف الذكية، والعقاقير الطبية، إضافة إلى 50 ندوة بمدارس التربية والتعليم، وندوتين بكلية الخدمة الاجتماعية عن الإسعافات الأولية.

وأوضح، أن المديرية، نظمت أيضا، 470 ندوة توعوية بجميع المستشفيات، والمراكز الطبية، والوحدات الصحية، و572 ندوة استفاد منها 7265 مريض بالإدارات، والمستشفيات، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسنان، وتنظيم 54 ندوة ضمن المشاركة المجتمعية، كما قدم البرنامج الوطني للإيدز 22 ندوة خلال شهر مارس بالتعاون مع قصر الثقافة، ومديرية التربية والتعليم.

وتابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جهود المديرية، خلال شهر مارس الماضي، والتي استعرضها، وكيل الوزارة، في تقرير للمحافظ.