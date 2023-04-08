6 فوائد صحية هائلة لعصير قصب السكر في الصيف

كتبت إيناس البنا

الصيف على الأبواب ولإرواء عطشك، ما هو أفضل من كوب من عصير قصب السكر المثلج؟ هذا المشروب اللذيذ لا يمنح براعم التذوق فحسب ، بل يغذي الجسم أيضًا.

وفقا لموقع " timesnownews" غني بالألياف والبروتين والفيتامينات أ ، ب ، ج ومضادات الأكسدة ، هذا العصير الأخضر الحلو هو قوة للطاقة. يعمل على تطبيع إفراز الجلوكوز في جسمك لاستعادة مستويات السكر المفقودة.

يرطب عصير قصب السكر أيضًا في الصيف ، عندما تتعرق كثيرًا وتتعب بسهولة.

تتضمن بعض الفوائد الصحية لشرب عصير قصب السكر ما يلي:

يساعد في علاج اليرقان

قصب السكر هو سائل تبريد طبيعي كما أنه يساعد على تقوية الكبد وهو أحد علاجات اليرقان.

يساعد عصير قصب السكر المحمّل بمضادات الأكسدة على حماية الكبد من العدوى ويحافظ على مستويات البيليروبين تحت السيطرة. كما أنه يجدد البروتينات والمواد الغذائية المفقودة اللازمة للتعافي من أي نوع من الأمراض.

يحافظ على عدوى المسالك البولية

نظرًا لأن عصير قصب السكر مدر للبول، فهو يساعد في التخلص من السموم والالتهابات من الجسم، يساعد شرب العصير بانتظام على منع التهابات المسالك البولية والتخلص من الشعور بالحرقان عند إخراج البول.

نظرًا لأنه غذاء طبيعي خالي من الكوليسترول، ومنخفض الصوديوم ، وخالي من الدهون المشبعة ، فإن عصير قصب السكر يساعد أيضًا في الحفاظ على الكلى صحية عن طريق الحد من التهاب الجسم.

يحسن الهضم

يساعد شرب عصير قصب السكر في الحفاظ على الجهاز الهضمي الجيد ، ويساعد في الحفاظ على النظام في حالة جيدة ، ويمنع حدوث ذلك التهاب المعدة ، كما أنه مفيد جدًا في علاج مشكلة الإمساك.

يساعد في علاج اضطرابات الحمى

ثبت أن لعصير قصب السكر فوائد هائلة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الحمى.

النوبة الحموية هي تشنج يصيب الطفل بسبب الحمى. تسبب الحمى نوبات عند الأطفال الصغار الأصحاء الذين لديهم نمو طبيعي وليس لديهم تاريخ من الأعراض العصبية من قبل. يساعد عصير قصب السكر على تجديد البروتينات المستنفدة.

يقوي المناعة

يساعد تناول عصير قصب السكر بانتظام على تقوية جهاز المناعة الذي يصبح ضعيفًا ، خاصة خلال أشهر الصيف.

نظرًا لأن العصير مليء بمضادات الأكسدة وفيتامين C ، فإنه يساعد في مكافحة اضطرابات الجهاز الهضمي وأمراض الكبد والتهابات الجهاز التنفسي. كما أنه يقلل من الالتهابات.

يقوي العظام

تشمل ثروة المعادن الموجودة في عصير قصب السكر الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والحديد والبوتاسيوم والتي تلعب دورًا حيويًا في تقوية العظام.

يساعد في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام ، لذلك ينصح الأطباء بشرب كوب من عصير قصب السكر يوميًا للحفاظ على قوة عظامك مع تقدمك في العمر.