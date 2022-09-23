اعرف فوائد عصير القصب.. يحافظ على الجهاز الهضمى ومفيد للكلى

كتبت إيناس البنا

قصب السكر مشروب محبب لدى الكثيرين، ويعد عصير القصب من أشهر المشروبات الصيفية، حيث يحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمعادن الهامة الأخرى الموجودة فيه، على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من السكر، إلا أن العصير له فوائد صحية أخرى أيضًا.

وفيما يلى نعرض الفوائد الصحية لشرب عصير قصب السكر وفقا لموقع " healthline".

جيد للجهاز الهضمي:



وجود البوتاسيوم في العصير يساعد على تحسين عملية الهضم، يمكن أن يساعد أيضًا في تهدئة الضائقة الهضمية عن طريق موازنة مستوى الأس الهيدروجيني في المعدة، كما أنه يمنع التهابات المعدة.

يساعد في الحفاظ على صحة الكلى:



لا يحتوي العصير على كولسترول أو صوديوم مما يساعد على الحفاظ على صحة الكلى، علاوة على ذلك ، فإنه لا يحتوي أيضًا على دهون مما يعد ميزة إضافية صحة الكلى.

مفيد للكبد:



من المعروف أن عصير قصب السكر قلوي بطبيعته وهو جيد لوظائف الكبد، علاوة على ذلك، فهو مفيد أيضًا للأشخاص الذين يعانون من اليرقان.

جيد للأسنان:



من المعروف على نطاق واسع أن مضغ قصب السكر يمكن أن يساعد في الحفاظ على الأسنان قوية، إلى جانب ذلك، يحتوي العصير أيضًا على الكالسيوم وهو مفيد للعظام.

مفيد للبشرة:



يحتوي هذا المشروب على أحماض ألفا هيدروكسي (AHAs) الموجودة فيه وهو أمر جيد للبشرة.