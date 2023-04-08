في مثل هذا اليوم.. وفاة المرأة الحديدية مارجريت هيلدا تاتشر

كتب عبد الوهاب الجندى

في مثل هذا اليوم الموافق 8 أبريل من عام 2013، توفت السيدة الملقبة بـ"المرأة الحديدية" مارجريت هيلدا تاتشر، رئيس وزراء بريطانيا السابقة، في الفترة من 4 مايو 1979 إلى 28 نوفمبر 1990.

مارجريت تاتشر، هي زعيمة حزب المحافظين للفترة من 1975 إلى 1990، وهي أول امرأة تولّت رئاسة وزراء المملكة المتحدة وفترة حكمها في بلدها هي الأطول خلال القرن العشرين، وقد لازمها لقب «المرأة الحديدية» الذي عرفت به وتعد من أهم الشخصيات المؤثرة في تاريخ المملكة المتحدة ووسمت سياساتها بالتاتشرية.

وأصبحت ثاتشر مستشارة خاصة بعد أن أصبحت وزيرة الدولة للتعليم والعلوم في عام 1970. كانت أول امرأة تحصل على حقوق العضوية الكاملة كعضو فخري في نادي كارلتون عندما أصبحت زعيمة حزب المحافظين في عام 1975.

كُرّمت بصفتها رئيسة للوزراء بوسامين وطنيين. حصلت على الأول في 24 تشرين الأول/أكتوبر عام 1979، وهو زمالة فخرية (مع مرتبة الشرف) من المعهد الملكي للكيمياء، وحصلت على الثاني في 1 تموز/يوليو 1983، وهو زمالة الجمعية الملكية.

عُينت بعد أسبوعين من استقالتها عضوًا في مؤسسة منظومة الاستحقاق من قبل الملكة. كان يحق لثاتشر استخدام لقب الشرف «السيدة»، وهو اللقب الذي مُنح لها تلقائيًا والتي رفضت استخدامه.

وفي صباح يوم 8 أبريل 2013، أصيبت ثاتشر بسكتة دماغية في منزلها بلندن في وكانت تلتقط أنفاسها الأخيرة. ودفنت بجانب زوجها في حديقة مستشفى تشيلسي الملكي في لندن ، أجريت لها مراسم عزاء لا تقام عادة لملوك بريطانيا وكان أول الحاضرين مراسم العزاء الملكة إليزابيث الثانية .