ربة منزل تضبط سيدتين بمساعدة الأهالى دخلتا منزلها لسرقته بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت ربة منزل بمساعدة الأهالي فى منطقة الخرقانية دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، من ضبط سيدتين أثناء محاولتهما سرقة منزلها بعد دخولهما به، وتم تسليمهما للقوات الأمنية، وبالكشف عنهما تبين سابقة اتهام أحدهما في 4 قضايا، وصدور أحكام ضدها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من ربة منزل مقيمة منطقة الخرقانية دائرة المركز، يفيد تمكنها رفقة بعض الأهالي من ضبط سيدتين حال قيامهما بسرقة منزلها بعد دخولهما له.

وكشفت تحريات المباحث، أنه تمكنت "ك أ"، ربة منزل، 33 سنة، مقيمة الخرقانية دائرة المركز، رفقة مجموعة من الأهالي من ضبط كلا من "ه ف"، 22 سنة، و"س م"، 32 سنة، سيدتين، حال قيامهما بسرقة محتويات منزل الأول بعد الدخول له، وتم التحفظ عليهما.

وتحرر المحضر رقم 10641 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2023، وبالكشف عن المتهمتين، تبين أن أحدهما سبق اتهامها في 4 قضايا "ضرب وسرقة وتبديد"، وصدر بحقها أحكام سابقة، وتولت النيابة التحقيق.