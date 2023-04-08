الأمن يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة سائق أسفل دائرى قليوب

القليوبية - إبراهيم سالم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف لغز العثور على جثة سائق، بمنطقة تقاطع الطريق الدائرى مع محور العصار، دائرة مركز شرطة قليوب، مصاب بطلق ناري بالظهر، حيث تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التى أمرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة كشف ملابساتها، وضبط المتهمين.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بورود بلاغ من أحد الأهالى بالعثور على جثة شخص، بمنطقة تقاطع الطريق الدائرى مع محور العصار، دائرة المركز مصاب بطلق نارى بالظهر.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين العثور على جثة "م ع ع"، 28 سنة، سائق، مصاب بطلق نارى بالظهر، بمنطقة تقاطع الطريق الدائرى مع محور العصار، دائرة مركز شرطة قليوب، وبحوزته كافة متعلقاته الشخصية.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها.