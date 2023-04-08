وأكد السديس - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت، أن الوكالة هيأت المسجد النبوي للزوار والمصلين من خلال خطتها التشغيلية في تنظيم الحشود وكثافة الأعداد التي يشهدها المسجد النبوي لضمان انسيابية الحركة، كذلك تعقيم المسجد النبوي وسطحه وساحاته ومرافقه وتسهيل جميع الخدمات لينعم الزوار والمصلين بالراحة ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.