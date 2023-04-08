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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استقبلت خلال النصف الأول من شهر رمضان أكثر من 15 مليونا و700 ألف مصلٍ، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المصلين من غرة شهر محرم لهذا العام وحتى اليوم بلغ 163 مليون مصل.