الشبكة الوطنية للطوارئ تستعرض تقريرها ربع السنوى لرصد البلاغات

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة فى محافظة الإسماعيلية ، بقيادة اللواء هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ، عن التقرير الربع سنوى لرصد البلاغات ونداءات الاستغاثة.

وقال المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية، إن المركز تعامل مع 1086 بلاغا ونداء استغاثة وذلك خلال الفترة من الأول من يناير وحتي نهاية مارس للعام الجارى 2023.

وأشار المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية من خلال بيان له إلى نوعية البلاغات التى تلقاها المركز، موضحا أنها كالآتى : "441 بلاغا يخص حوادث السير، و 203 بلاغ حرائق، و 82 بلاغ حوادث متنوعة أخرى، وكذلك 147 بلاغ خاص بانقطاع مياه الشرب، و 120 بلاغ خاص بالصرف الصحى، و92 بلاغ خاص بانقطاع الكهرباء وميل وسقوط أعمدة بالكهرباء، و3 بلاغات تسرب غاز. "

ومن جانبه أكد اللواء هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فى محافظة الإسماعيلية، على إن الشبكة تقوم بإعداد الخطط والسيناريوهات الخاصة بالازمات والتدريب عليها، كالتدريب على إخلاء المدارس والجهات الحكومية فى حالة وقوع زلزال او حريق.

بالإضافة إلى متابعة تواجد السلع بالأسواق ومتابعة الأسعار والمنافذ التجارية، ومتابعة التعديات على الأراضى الزراعية وفق منظومة المتغيرات المكانية بالأقمار الصناعية ومتابعة المسطحات الخضراء والتشجير والحدائق.

ويستقبل المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية شكاوى واستغاثات المواطنين على مدار 24ساعة على الخط الساخن 114 أو من خلال التليفون الأرقام الأرضية التالية 3380241_3136662_3136661 وعبر وتساب على أرقام 0106840983_010680983.

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بسرعة التعامل مع الأزمات والكوارث بمحافظة الاسماعيلية، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل عاجل بالتنسيق مع جميع مقدمى خدمات الطوارئ والمديريات والشركات ووحدات التنمية المحلية للمحافظة.