عروض فنية وعرائس وأمسيات وورش فنون تشكيلية بليالى رمضان فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تستمر الهيئة العامة ل قصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية شيرين عبد الرحمن في الاحتفال بليالي رمضان الثقافية والفنية، بقصر ثقافة الإسماعيلية بادارة محمد رشدى.

وشهدت الليلة السابعة، ليلة امس الجمعة، ليلة من ليالي رمضان الثقافية والفنية بالاسماعيلية حيث قدمت فرقة الاسماعيلية للآلات الشعبية بقيادة الفنان يحيي مولر مجموعة من الفقرات الفنية علي أنغام السمسمية واجمل الاغاني التراثية والوطنية مصر العظيمة بشعبها، مني ازور النبي، قومي شوفي يا اسماعيلية، انا واد صياد من بحرى، اسماعيلية ياللي هواكي، نوح الحمام، انا عجبني مثل روح للحبيب وقله، اه يالالالي، دار الشدوف، انا الاسماعيلي، اهوى ياقمر، ابويا وصاني، كان الجميل.

وقدمت فرقة كورال اطفال قصر ثقافة الاسماعيلية تحت التاسيس مجموعة من الاغنيات تدريب الدكتورة دينا حسين.

كما تألقت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية التابعة لفرع ثقافة الإسماعيلية وقدمت عرضاً فنياً مميزاً تضمن العرض باقة من أجمل الفقرات الأستعراضية ومنها فقرة الصيادين ، جاني الجميل ، بتغني لمين ، نوح الحمام ، الضمة، غصين الحييب.

تلاها عرض لمسرح العرائس وعرض فقرات منها التسامح مع الاخر، الصدق والامانه، وفقرة تقليد الفنانين، وفقرة عرائس جوت تالنت.

وأقيم بالمقهي الثقافي بالاسماعيلية أمسية شعرية للشعراء عبدالله نظير ، جلال الجيزاوي، أدار الأمسية الشاعر هشام الحلو ، وألقي الشاعر عبدالله نظير عدة قصائد منها الخروج من الجنة ، حب الوطن غاية ، الإسماعيلية

وألقي الشاعر جلال الجيزاوي عدة قصائد منها : طار الحمام ، الشهيد ، صلاة العيد ، مشهد ، استريحوا

كما تستمر الورشه الفنيه (فرحه العيد ) حيث بدأ الاطفال اليوم بعمل كروت معايده للعيد واستخدمت فيها خاماتمن ورق الكانسون الملون والبولى كريب واللصق وبدأ الاطفال بتزيين كروت العيد بقص البولى كريب على اشكال مختلفة من قلوب وبلالين واشكال أخرى وزينوا بها الكروت وتم الكتابه بالبولى كريب على الكروت ( عيد سعيد _ عيد مبارك ).

وفي بيت ثقافة التل الكبير اقيم عرض فنى لفرقة الانشاد الديني قدمت الفرقة مجموعة من الاناشيد والابتهالات منها إلي رحاب اليثرب للمجموعة، يا داخل الروضة محمد حجازى، يا جمال النبي محمد حجازى، يا حنين علي عبادك علي الرملي، يارب يا حنين يا كريم محمد جاد، علي باب سيدنا النبي اسامة العريني، مدد يا نبي حسن نجم، لاجل النبي أحمد جاد. تلاها أمسية شعرية للشعراء عطيه البردينى والشاعر وحيد صبرى ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية.

كما اقيمت فاعليات لقاء نادي ادب الطفل بالقنطرة شرق برئاسة الشاعر والاديب هيثم عمران، بدا اللقاء باستكمال التدريب علي اداء بعض،الاغاني الوطنية، تلاها الاستماع الي مواهب وبراعم النادي.

وذلك بحضور بعض اولياء الامور ورواد وادار اللقاء ابراهيم عبد الشهيد مدير بيت ثقافة القنطرة شرق.