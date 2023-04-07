ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 7/4/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:09 ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:17 م
موعد صلاة العشاء 7:36
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:12 ص
موعد صلاة الظهر 12:02
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:22 م
موعد صلاة العشاء 7:43 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:04
موعد صلاة الظهر 11:53 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:14 م
موعد صلاة العشاء 7:33 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:01
وقت صلاة الظهر 11:45
موعد صلاة العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 6:04 م
وقت صلاة العشاء 7:20 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:11 ص
موعد صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 20: 3
موعد صلاة المغرب 6:09 م
موعد صلاة العشاء 7:23
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