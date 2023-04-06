ننشر مواقيت الصلاة الخميس 6/4/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:11 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:17 م
موعد صلاة العشاء 7:35
الإسكندريةوقت صلاة الفجر 4:14 ص
موعد صلاة الظهر 12:03
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:22 م
موعد صلاة العشاء 7:42 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:06
موعد صلاة الظهر 11:54 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء 7:32 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:02
وقت صلاة الظهر 11:46
موعد صلاة العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 6:04 م
وقت صلاة العشاء 7:20 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:12 ص
موعد صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 21: 3
موعد صلاة المغرب 6:09 م
موعد صلاة العشاء 7:22
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