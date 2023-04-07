اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مستشار سابق للبنتاجون: الأزمة المالية ستجبر واشنطن على ترك أوكرانيا

الجمعة، 07 أبريل 2023 08:00 ص
مستشار سابق للبنتاجون: الأزمة المالية ستجبر واشنطن على ترك أوكرانيا البنتاجون - أرشيفية
وكالات

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قال المستشار السابق للبنتاجون، العقيد دوغلاس ماكجريجور، إن الأزمة المالية قد تجبر الولايات المتحدة على التخلي عن دعم أوكرانيا خلال ستة أشهر.

وقال دوغلاس ماكجريجور لقناة Judging Freedom  على يوتيوب:"الأشهر الستة المقبلة، تحمل ترجيحات حدوث السيناريو الأكثر ترجيحا للولايات المتحدة وهو الأزمة المالية نتيجة للانكماش الاقتصادي، الأمر الذي سيجبرنا على مغادرة أوكرانيا".

في الوقت نفسه، لفت العقيد الانتباه "للتغييرات في موقف المواطنين الأوروبيين العاديين من الأزمة الأوكرانية. وخلص المتحدث إلى أن المزيد والمزيد من الناس يطالبون الآن بالمفاوضات، ويعارضون المزيد من عمليات التسليم".

وقال: "لا يمكن استبعاد إجراء بعض الحكومات الأوروبية مراجعات في دعمها لكييف، لأن الاتحاد الأوروبي الآن في وضع اقتصادي أكثر صعوبة".


البنتاجون

امريكا

دوغلاس ماكغريغور

Judging freedom

اوكرانيا

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا



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